Vila Isabel lidera apuração parcial do carnaval carioca

As três últimas colocadas são as escolas Mocidade (146,6), São Clemente (146,4) e Inocentes do Belford Roxo (145,7). Há ainda cinco quesitos a serem julgados - alegoria e adereços, bateria, samba-enredo, fantasia e evolução -, o que deixa o resultado final em aberto. Será rebaixada a escola que obtiver a menor pontuação na apuração.

A Mangueira, que excedeu o tempo máximo de apresentação de 82 minutos, perdeu 0,6 ponto.

Competem no grupo especial 12 escolas: Inocentes do Belford Roxo, Salgueiro, Unidos da Tijuca, União da Ilha, Mocidade, Portela, São Clemente, Mangueira, Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Vila Isabel. No ano passado, a campeã foi a Unidos da Tijuca e a vice-campeã foi a Salgueiro.

Diferente da apuração das notas do Carnaval de São Paulo, que aconteceu no Anhembi a portas fechadas, as torcidas das escolas do Rio acompanham a apuração nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Cada um dos dez quesitos será avaliado por quatro juízes com notas de 9,0 a 10. Para cada quesito, a menor nota será descartada. No caso de empate, vence a escola com as maiores notas na ordem inversa da leitura de notas dos quesitos, ou seja, o principal critério de desempate é o quesito evolução.