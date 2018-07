Vila Maria desfila Coreia do Sul em tempo regulamentar Com o enredo sobre os 50 anos da imigração coreana no Brasil, a Unidos de Vila Maria fez um desfile correto na madrugada deste domingo, mas não empolgou o público, que continuava a lotar as arquibancadas. Quinta a desfilar e a exemplo das outras escolas nesta noite até o momento, cumpriu o tempo regulamentar, mesmo tendo um problema de comunicação, que ocasionou certa demora para pôr em movimento o segundo carro alegórico. O clima na dispersão era de alívio e tensão, muitos de olho no relógio.