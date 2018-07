Vila Mariana concentra 24% da coleta seletiva de SP

Mais do que bons exemplos, esses números refletem o quanto o programa municipal de reciclagem - que comemora 20 anos de existência em 2010 - está concentrado nos bairros nobres do centro expandido. E, apesar de chegar a quase 80% dos 96 distritos, tem distribuição muito desigual. Atrás de Vila Mariana e Pinheiros vêm as Subprefeituras da Sé e da Lapa.

Os contêineres são usados para a coleta de lixos em condomínios, parques e prédios públicos. Espalhados por bairros, formam, segundo as empresas que fazem a coleta de lixo em São Paulo, uma amostra do mapa da coleta seletiva na cidade. E complementam a coleta porta a porta, que retira diretamente das ruas os sacos de lixo reciclável.

A meta definida por lei em 2003 apontava que toda a capital já deveria ser abrangida pela reciclagem desde o fim de 2007. Em março, uma decisão da 8.ª Vara da Fazenda Pública determinou que sejam instaladas centrais de triagem nas 31 Subprefeituras até o fim deste ano. O governo vai recorrer da decisão e diz que a meta será alcançada até 2012. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.