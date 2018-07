Vila Mariana e Sacomã, em SP, ficam horas sem luz São Paulo, 31 - Só foi restabelecido às 3h23 da madrugada deste sábado o fornecimento de energia elétrica para várias ruas e avenidas de Vila Mariana e do Sacomã, na zona sul da cidade de São Paulo, que ficaram às escuras desde às 23h37 de sexta-feira. Duas equipes da área de manutenção da Eletropaulo foram acionadas e descobriram que uma cruzeta - duas barras de madeira colocadas no topo dos postes, onde são presos os cabos elétricos - havia se rompido, na Rua Vergueiro, na vila Mariana. Além de edifícios, residências e estabelecimentos comerciais (que ficaram sem luz), semáforos de várias vias nos dois bairros pararam de funcionar, provocando tensão no trânsito. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nenhum acidente grave foi registrado.