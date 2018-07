Vila Olímpia terá 1º túnel privado de São Paulo

Orçada em R$ 28 milhões, a obra visa a facilitar o acesso à Avenida Cidade Jardim para motoristas que trafegam pela Marginal do Pinheiros. O pacote de medidas imposto à incorporadora inclui outras 11 intervenções no tráfego, como o alargamento de calçadas e a abertura de faixas adicionais em vias do bairro.

A lista de medidas foi oficializada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em documento que dá início ao processo de regularização da obra no órgão e é a segunda mais cara já formulada pelo Município. A empresa só poderá abrir as portas das duas torres comerciais, de um centro de convenções e de um conjunto de lojas, em construção no cruzamento da Rua Funchal com a Avenida Chedid Jafet, caso cumpra o pacote, avaliado em R$ 45 milhões.

A estimativa é de que o túnel demore um ano para ficar pronto, a partir do início dos trabalhos. Segundo a Camargo Corrêa, a passagem subterrânea terá 165 metros de extensão e 6,5 m de largura. Ela deverá reduzir o gargalo formado na Ponte Cidade Jardim, na altura do Parque do Povo. A ligação também facilitará o acesso ao Túnel Max Feffer no sentido centro.

"A Prefeitura manda fazer viaduto, túnel, faixa extra, mas não adianta se o número de prédios ali cresce a cada dia. Esta gestão (Gilberto Kassab) quer vender até rua. Aí fica difícil de argumentar", diz o presidente da Sociedade Amigos do Itaim-Bibi, Marcelo Motta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo