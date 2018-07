Vila recebe duelo da juventude atrevida com a experiência

Um encanta pelo futebol leve, envolvente, de dribles desconcertantes e jogadas em alta velocidade. O outro chama a atenção pela segurança, com toques de bola precisos e sabedoria em não se desesperar. Santos, dono do melhor ataque do Paulista e Corinthians, o time menos vazado da competição, fazem hoje o jogo mais esperado do Estadual. Às 17 horas, na Vila Belmiro, reeditam a decisão de 2009 no clássico da juventude x experiência, como foi apelidado o encontro. Um espetáculo que, por causa de amistoso da seleção brasileira, terça-feira, em Londres, diante da Irlanda, não terá a estrela de Robinho.

De um lado os torcedores verão garotos como Neymar, André e Paulo Henrique Ganso, que há pouco tempo ganharam a maioridade, mas que jogam como gente grande. Do outro, os veteranos Roberto Carlos, Ronaldo e Tcheco, jogadores que os meninos viram jogar quando ainda eram crianças e que foram seus ídolos, e que, mesmo perto da aposentadoria, ainda causam enorme preocupação.

Outro bom ingrediente do clássico estará nos bancos de reservas. Dorival Júnior e Mano Menezes são treinadores de uma nova safra do futebol e já provaram a competência. Acostumados a grandes jogos, os comandantes serão mais uma vez testados em duelo grandioso no que, para muitos, pode ser uma prévia de nova decisão.

No campo, pelo menos, Santos e Corinthians não vêm deixando a desejar - perderam apenas uma vez cada. E, diferentemente dos outros grandes do Estado, São Paulo e Palmeiras, não sabem o que significa momento conturbado. Resta saber quem manterá o embalo após sofridos, mas bons resultados, na Copa do Brasil (1 a 0 no Naviraiense) e Taça Libertadores da América (2 a 1 no Racing-URU), respectivamente.

Os santistas, claro, apontam que o poderoso ataque de 27 gols brilhará diante dos "vovozinhos". Os corintianos apostam no paredão defensivo formado por William, Chicão e o volante Ralf, vazados somente em sete oportunidades, não darão moleza à "gurizada."

"O Corinthians sabe como jogar dentro da Vila Belmiro, mas o Santos tem todas as condições para ganhar o clássico. Basta entrar tranquilo, ter sangue frio e não querer fazer mais do que pode", ensinou o lateral Léo. Do elenco santista, ele é o que tem maior número de vitórias contra o adversário, superando até Robinho, que continua invicto no clássico.

Em 10 jogos, o lateral ganhou sete, perdeu duas e houve um empate. Entre os jogos inesquecíveis, a decisão nacional de 2002 não sai de sua cabeça. Afinal, ele anotou o gol que definiu a conquista do título, na vitória por 3 a 2 no Morumbi.

No Corinthians, a cautela parece dar a tônica. "Na Vila, o Santos joga em cima do adversário, sufoca no início. Talvez seja a prova de fogo para nosso sistema defensivo", não esconde o meia Tcheco. "O importante será tentar manter a posse de bola. Vamos tentar quebrar o ritmo", afirmou. "Falar é fácil, tentar fazer, é que será difícil", mostrou humildade.

Apesar de enfrentar um adversário com jovens habilidosos, o Corinthians descarta marcação individual. "Senão, a equipe começa a se desorganizar taticamente na retomada da bola. E não podemos ir para Santos só pensando em marcar, pois não vamos fazer o resultado positivo pensando em neutralizá-los os 90 minutos", adiantou Mano. "A gente respeita, marca, tem cuidado especial com os que desequilibram, mas também vai jogar futebol."