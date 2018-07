Vinho de 200 anos é vendido por R$ 190 mil

O recorde mundial para o vinho branco mais caro do mundo foi quebrado nesta terça-feira em Londres, com a venda de uma garrafa de 200 anos de idade do Chateau d'Yquem por 75 mil libras, ou cerca de R$ 190 mil.

O empresário francês Christian Vanneque disse que vai exibir a garrafa por trás de um vídeo a prova de balas em seu restaurante em Bali, na Indonésia.

No vídeo acima, o enólogo Stephen Williams, da Antique Wine Company, examina as diferenças entre um vinho raro e um comum.