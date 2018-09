Vinhos de 3 países com 'bebebilidade' exemplar

Meu favorito na série foi o 2005 (no Brasil há o da safra 2004, que é macio, levemente láctico no nariz e muito prazenteiro. R$ 154, importadora Vinci), com fruta presente, educado uso da madeira e taninos finos. Tem o vigor de um adolescente, mas bom comportamento. A vertical foi uma promessa que Ortega me fizera no Chile, e há pouca coisa mais fascinante que provar uma série completa de vinhos com quem os fez: José Spisso.

Mas eu queria mais. Pretendia, provando todos os vinhos da O. Fournier nos três países em que produz (Espanha, Argenatina e Chile), achar um traço comum, uma espécie de terroir da personalidade. E creio que encontrei. O que une os vinhos O. Fournier é uma excelente qualidade, precisão técnica e preço muito abaixo do prazer que tais vinhos dão. Os da Ribera del Duero, Espanha, são um pouco mais caros, a região andou supervalorizada. Era terra de gente do campo que bebia vinho. Virou uma coisa sem formato. Pretendeu substituir a Rioja, mas acabou sua caricatura, oscilando entre vinhos caríssimos e banais e vinhos caríssimos e apenas um pouco melhores. Há Vega Sicilia, claro, mas eles estavam lá antes da criação da denominação. Ortega é informado e refinado demais para cair na armadilha dos madeirões. Seus Riberas são muito bons e parecem mais... Riojas!

Os argentinos são consistentes, como o A-Crux citado. Mas o que encanta mais (e parece que a ele também) são os novos chilenos. Um Sauvignon com madeira (de tonéis grandes de 500 litros, em que o carvalho não aparece como sabor, mas como técnica). E os Alfa Centaurys, cortes suculentos de Cabernet Franc e das poucas uvas das velhas Carignans. São vinhos sublimes (ainda não disponíveis aqui).

Ortega consegue uma linha grande de rótulos a preços espantosos: a linha mais básica, chamada Urban, começa em R$ 31, e os vinhos top sul-americanos passam pouco dos R$ 100, preço muito adequado por sua qualidade. O Centaury Blend 2008 (R$ 85) foi destaque da coluna quando provei cortes chilenos.

Acho louvável um produtor com tantos cuidados na elaboração fazer vinhos realmente para serem bebidos. Os vinhos de José Manuel Ortega são importados pela Vinci, tel. 2797-0000