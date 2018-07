VINHOS DE DOMINGO O wine bar Bardega (que funciona normalmente a partir das 18h30) agora abre para o almoço aos domingos. Entre as criações do chef Fábio Andrade, bolinho de pancetta com geleia de pimenta cumari (R$ 15; foto) e entrecôte com farofa de cebola e vegetais orgânicos (R$ 35). R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, Itaim Bibi, 2691-7578. Dom., 12h/18h. Cc.: A, M e V.