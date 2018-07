Vinte corpos aparecem em canal de Aleppo, dizem ativistas sírios

Esse seria o maior número de corpos resgatados num só dia do que ficou conhecido como "o rio dos mártires", pois 65 corpos lá apareceram em janeiro.Desde então, corpos têm surgido no rio, disseram à Reuters ativistas de Aleppo.

Não houve comentário oficial do governo. A mídia estatal afirmou que os corpos encontrados em janeiro são de pessoas mortas pela Frente al-Nusra, ligada à al-Qaeda. As autoridades sírias proibiram a entrada de boa parte da mídia independente, o que torna difícil verificar relatos vindos do país.

(Reportagem por Khaled Yacoub Oweis)