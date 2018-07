Vinte e cinco detentos fogem de carceragem no Paraná Vinte e cinco presos fugiram do 47º Distrito Regional de Polícia, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, na madrugada de hoje. Cinco deles já foram recapturados. Segundo o polícia de Marechal Cândido Rondon, os detentos fizeram um buraco no local em que passa o encanamento da pia, no pátio de convívio dos reclusos. O orifício deu acesso ao terreno do lado da delegacia.