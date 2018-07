Vinte e poucos anos

Em 1971, Gilles (o excepcional Clément Métayer) está no último ano do colégio. Ele e seus amigos participam do movimento estudantil e, em meio à diluição do espírito transformador desencadeado pela onda de protestos, tentam forjar suas identidades e reafirmar a capacidade de mudar o mundo. Os amores, as primeiras experiências com drogas, as utopias frustradas e outros elementos tradicionais de um romance de formação são explorados a partir das histórias dos vários amigos - destaque para o tom poético, com a leveza que só adquire quem está em paz com a própria trajetória.

"Você tem sorte, sabe

o que vai ser." A frase, dita a Gilles por um amigo, sintetiza bem este retrato agridoce de uma geração. Camila Hessel. Pág. 46