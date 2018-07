Vinte e seis fogem de carceragem no interior de SP Depois de serrarem a barra de ferro da cadeia, 23 presos e três adolescente apreendidos fugiram, na tarde de (23), da carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), no Vale do Sol, em São José do Rio Preto (SP). Entre os fugitivos estava uma mulher.