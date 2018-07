Vinte e sete morreram nas estradas paulistas no feriado Vinte e sete pessoas morreram entre o dia 15 e o domingo (18) nas estradas paulistas neste feriado prolongado, de acordo com boletim divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. O número é 44,9% menor do que o registrado no recesso de Corpus Christi, em 7 de junho, utilizado como comparativo pela polícia.