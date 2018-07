Vinte gatos são mortos por envenenamento em Assis Vinte gatos apareceram mortos, nos últimos dias, na região do Park das Colinas, em Assis, no sudoeste paulista. Os animais foram provavelmente envenenados. Moradores encontraram pedaços de pão impregnados com o veneno conhecido como ''chumbinho''. Os donos dos animais foram à Polícia Civil pedir que as mortes sejam investigadas. Um deles chegou a perder três gatos em apenas um dia. Foram registrados boletins de ocorrência. Alguns cães também foram envenenados, mas não chegaram a morrer.