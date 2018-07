Violência diminui, mas Salvador tem primeira morte

De acordo com dados parciais relativos ao primeiro dia de desfiles de trios (quinta-feira), o número atendimentos médicos causados por agressão, o delito mais frequente na folia de Salvador, por exemplo, caiu de 123 casos, no ano passado, para 58, este ano.

Apesar do clima de aparente tranquilidade, foi registrado, na madrugada de hoje, o primeiro homicídio ocorrido nos circuitos da cidade. A vítima, identificada como Wellington de Jesus Santos, de 27 anos, foi morta a tiros nas proximidades da sede da Associação Cultural Casa D''Itália, nas imediações do início do Circuito Osmar (Campo Grande). Ainda não há suspeitos para o crime.

Em 2013, foram registrados três assassinatos no carnaval da cidade. Uma das vítimas morreu durante a festa e outras duas, vítimas de agressões durante a folia, não se recuperaram dos ferimentos e morreram nas semanas seguintes.