Violência é causa de 63% das mortes de jovens no País A violência é a principal causa de morte entre a população jovem (de 15 a 24 anos), apontam os números do Mapa da Violência/2011, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e o Instituto Sangari. As mortes violentas representam 62,8% das causas de óbitos entre os jovens. Os homicídios são responsáveis por 39,7% do total de mortes, mais que os acidentes de trânsito (19,3%) e os suicídios (3,9%).