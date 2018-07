Violência em casa preocupa mais que aids, diz pesquisa

A pesquisa Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil ouviu cerca de 2 mil pessoas em todas as Regiões do País, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Comentários como o de Josenilda foram feitos por mais da metade dos entrevistados (56%). A preocupação com o aumento dos casos de aids ocupa o segundo lugar (51%), seguida pela violência urbana (36%) e do câncer de mama e de útero (31%).

Para a promotora de Justiça e professora de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Eliana Vendramini, a preocupação com a agressão em casa dá a dimensão de como a mulher sofre. ?A violência doméstica dói mais do que uma doença física porque é uma surpresa diária e se manifesta de vários modos.? Ela disse acreditar que, mesmo diante de uma enfermidade, a mulher pode ter ?paz de espírito? para buscar ajuda, o que não ocorre com a vítima agredida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.