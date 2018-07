Violência em SP deixa 3 mortos e 2 feridos na madrugada Ao menos três pessoas morreram baleadas e duas ficaram feridas entre a noite de quinta-feira (10) e a madrugada desta sexta-feira, em São Paulo e na Região Metropolitana. Em dois casos, assaltantes que usavam com armas de brinquedo foram atingidos. No bairro de Campo Grande, na zona sul, um policial militar de folga e armado estava saindo de seu carro em um supermercado quando foi abordado por dois criminosos armados. O policial reagiu e disparou contra os bandidos. Um deles morreu no estacionamento e o outro fugiu ferido em um carro roubado, mas em seguida abordado e preso por outros policiais.