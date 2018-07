Violência fecha 80% das escolas em província afegã

O governo do Afeganistão anunciou nesta quarta-feira que cerca de 80% das escolas em uma província do sudeste do país, Zabul, estão atualmente fechadas devido à falta de segurança na região. Os estudantes e professores de Zabul teriam recebido ameaças de insurgentes e outros grupos armados, que estariam exigindo que eles não compareçam as escolas. Estima-se que cerca de 35 mil crianças estejam perdendo as aulas. O ministro afegão da educação, Hanif Atmar, fez um apelo para que a população local colabore com o governo para melhorar a segurança. Centenas de escolas já foram atacadas por insurgentes no sul e leste do Afeganistão. Mortos Também nesta quarta-feira, autoridades no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, disseram que encontraram os corpos de 22 homens que tinham sido seqüestrados por militantes do Talebã na segunda-feira. Os homens foram levados da área tribal do Waziristão por combatentes leais ao Talebã - a milícia que governou o Afeganistão até 2001. Eles pertenciam a um grupo tribal rival, o Bhittani, que era considerado favorável ao governo, segundo as autoridades. O Talebã tinha seqüestrado um total de 30 membros da tribo depois de assumir, por um tempo, o controle da cidade paquistanesa de Jandola. Segundo a correspondente da BBC em Islamabad Barbara Plett, foram assassinados os idosos da tribo Bhittani. Esta tribo tem uma rixa de longa data com a tribo Mehsud, à qual pertencem combatentes do Talebã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.