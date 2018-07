Violência marca carnaval no litoral de São Paulo Um economista, de 31 anos, foi assaltado dentro do quarto do hotel onde estava hospedado em Ilhabela, no litoral Norte paulista, na noite do último sábado (dia 21). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o turista foi surpreendido por dois homens encapuzados, por volta das 21 horas, quando estava em seu quarto, em um hotel. Ele foi rendido e trancado no banheiro, enquanto os ladrões recolhiam os pertences. Foram levados aparelhos eletrônicos e R$ 1 mil. Ninguém foi preso. No Guarujá, um taxista, de 32 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de ontem na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, na região de Vicente de Carvalho. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens pararam o taxista por volta das 5 horas de ontem e pediram que ele os levasse até o bairro Morrinhos 4. No caminho, os bandidos anunciaram o assalto e obrigaram o taxista a entrar no porta-malas. O alarme do carro disparou depois de cinco quilômetros de viagem. Como a vítima não conseguia desligar o aparelho, os suspeitos atiraram contra ele, atingindo a clavícula. Ele foi encaminhado por policiais militares para o Hospital Santo Amaro. Depois de balear o taxista, os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. O taxista, segundo a SSP, disse em depoimento que não consegue identificar os bandidos.