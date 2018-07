Violência no norte da Nigéria deixa ao menos 80 mortos

Insurgentes do Boko Haram travaram confrontos armados com as forças de segurança na região remota de Damaturu, perto do coração da seita radical, durante a terça-feira, disse à Reuters o chefe de polícia do Estado de Yobe, Patrick Egbuniwe.

Ele afirmou que 40 pessoas morreram, 34 insurgentes e seis agentes de segurança.

Em conflitos separados na terça-feira entre muçulmanos e cristãos moradores de Kaduna, provocados por supostos ataques de militantes islâmicos a três igrejas dois dias antes, ao menos 40 pessoas morreram e 62 ficaram feridas, de acordo com o funcionário da Cruz Vermelha local Awwal Sani.

(Reportagem de Garba Mohammed e Mike Oboh)