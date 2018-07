Violência policial é problema crônico no Brasil, diz ONG O relatório anual da organização não governamental de direitos humanos Human Rights Watch, publicado hoje, caracteriza a violência policial como um "problema crônico" no Brasil. A ONG também qualifica de desumanas as condições dos presídios brasileiros, critica práticas de trabalho forçado e denuncia casos de violência rural. Segundo a ONG, moradores de áreas urbanas são vítimas tanto do crime organizado quanto do abuso de forças de segurança. A Human Rights Watch estima no relatório que 50 mil pessoas são vítimas de homicídio por ano no País. A ONG aponta o Rio de Janeiro como um dos principais focos da violência, por causa do tráfico de drogas e da ação das milícias. Conforme o relatório, entre janeiro e junho do ano passado 757 pessoas foram mortas pela polícia do Rio, uma média de quatro por dia. Citando o relatório final da CPI do Sistema Carcerário, a ONG relata que tortura contra presos foi registrada nos Estados de Rondônia, Piauí, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, e Goiás. De acordo com a ONG, povos indígenas e trabalhadores sem-terra enfrentam ameaças como resultado do conflito por terra. A Organização cita no relatório um levantamento da Comissão Pastoral da Terra, segundo o qual 28 pessoas foram mortas em conflitos rurais em 2007.