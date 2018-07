Violência policial explode na Grande São Paulo

No último trimestre, de abril a junho, ocorreram 100 casos de supostas resistências seguidas de morte na Grande São Paulo. O total já corresponde a 19,8% do total de homicídios dolosos do período. No primeiro trimestre de 2001, resistências representavam 3,3% dos homicídios.

Em junho, mês dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), houve 32 resistências, menos do que em maio (22).

A última vez que a PM havia acumulado tantos casos de resistência de morte em um período tão curto foi em agosto de 2010, logo após o atentado ao ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Paulo Adriano Telhada. Foram oito mortes em 36 horas.

"Se os casos de resistência estão aumentando, deve-se registrar que os casos de roubos também estão crescendo, o que pode provocar mais confrontos", diz o delegado Jorge Carrasco, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Entre quinta e sexta-feira, o caso mais violento ocorreu na zona norte, no Parque de Taipas. Três pessoas morreram por volta das 23h de quinta-feira. PMs da Força Tática do 18.º Batalhão disseram ter trocado tiros com três homens que ocupavam um Gol roubado. Eles bateram o carro contra um muro durante a perseguição. Entre os mortos, dois eram adolescentes. A terceira vítima foi Douglas Silva de Luna. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.