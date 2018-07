Violência política deixa 24 mortos nas Filipinas

O coronel Romeo Brawner disse que os corpos decapitados e mutilados de mulheres e homens foram encontrados em uma área onde cerca de 40 pessoas foram sequestradas. "Acreditamos que há mais corpos sepultados", disse o coronel. "Infelizmente, os assassinatos ocorreram antes que nossos soldados chegassem."

Segundo os militares, entre os mortos estava Genalyn Tamzon-Mangudadatu, que pretendia apresentar a candidatura do marido para governador da Província de Maguindanao. Ele concorreria ao cargo com Datu Andal Ampatuan, chefe de uma poderosa família local.

De acordo com testemunhas, cerca de cem homens armados, vários com uniformes policiais, interceptaram o comboio de Mangudadatu em uma estrada e levaram as vítimas para uma zona montanhosa remota. Ela estava acompanhada de advogados e jornalistas.

O sul das Filipinas é dividido entre violentos clãs, entre eles os dos Mangudadatus e o dos Ampatuans. Por causa das disputas, muitos políticos da região mantêm exércitos privados muito bem armados. Ampatuan foi eleito governador de Maguindanao três vezes, sempre sem oposição. Filhos, netos e outros parentes de Ampatuan controlam a maioria das 22 prefeituras da província. Em uma entrevista em 2007, Ampatuan disse que ninguém o enfrentava ou a seus parentes, pois não havia chances de derrotá-los.

A presidente Gloria Macapagal Arroyo condenou a violência e ordenou a funcionários de segurança de alto escalão que supervisionem a ação contra os responsáveis pelas mortes.