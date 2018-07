Violência segue na Síria e missão árabe é dúvida

Forças de segurança impediram orações na mesquita Omari, na cidade de Deraa, berço da revolta de 10 meses contra Assad, pela quinta sexta-feira seguida, disseram ativistas.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos informou uma forte presença de seguranças em torno de mesquitas na cidade portuária de Latakia e disse que tiroteios ocorreram em várias outras cidades.

O grupo, baseado na Grã-Bretanha, disse que um agente de segurança foi morto em Deraa, possivelmente por ter mudado de lado. Na província de Idlib, forças de segurança devolveram os corpos de seis pessoas que haviam desaparecido dois dias antes.

Não foi possível verificar os últimos relatos de revolta na Síria, onde fortes restrições à imprensa são aplicadas.

O general sudanês Mohammed al-Dabi, chefe da missão de monitoramento, deve retornar ao Cairo, sede da Liga Árabe, no sábado para informar sobre o que a missão, de 165 membros, testemunhou desde que chegou à Síria, em 26 de dezembro.

Chanceleres árabes se reunirão no Cairo no domingo para decidir se prolongam ou terminam a missão, cujos críticos dizem que apenas forneceu cobertura diplomática para Assad prosseguir com sua ofensiva que já matou mais de 5 mil pessoas, segundo uma contagem da ONU.

Centenas de pessoas foram mortas desde que os monitores chegaram na Síria, onde uma insurgência armada tem crescido nos últimos meses, contestando o governo Assad em várias partes do país.

O grupo Human Rights Watch disse que a Liga deveria publicar o relatório dos monitores na íntegra e instar o Conselho de Segurança da ONU a impor sanções específicas, incluindo um embargo de armas, para parar a matança na Síria.

As autoridades sírias acusam "terroristas" apoiados por estrangeiros pela morte de 2 mil membros das forças de segurança desde o início do conflito em março, inspirados por revoltas árabes em outros lugares.

O Conselho de Segurança foi paralisado por divisões sobre a Síria, com a Rússia e a China se opondo à qualquer ação dura.

As sanções do Ocidente sobre as exportações de petróleo da Síria já custaram ao país 2 bilhões de dólares desde setembro, disse o ministro do Petróleo, Sufian Alao, segundo a agência de notícias estatal Sana.

Os governos da União Europeia devem expandir, na segunda-feira, uma lista de sanções contra indivíduos, empresas e instituições sírias.