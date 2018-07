Violência síria deve acabar para evitar ataque catastrófico, dizem EUA

TÓQUIO - A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou neste domingo, 8, que não há dúvida de que as forças de oposição sírias crescem de forma efetiva e que, quanto mais cedo a violência no país terminar, maiores serão as chances de poupar o governo sírio de um "ataque catastrófico".

"Quando mais cedo houver um fim à violência e o início de um processo de transição política, não só menos pessoas morrerão, mas há uma chance de salvar o Estado sírio de um ataque catastrófico que poderia ser perigoso não apenas para a Síria, mas para a região", afirmou Hillary.

A secretária de Estado fez as declarações em Tóquio após um encontro com o ministro de Assuntos Exteriores japonês, Koichiro Gemba. Ambos se reuniram à margem de uma conferência internacional sobre ajuda ao Afeganistão.