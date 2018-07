Violinista Vanessa-Mae ensaia para novo papel: esquiadora olímpica

Vanessa-Mae, de 34 anos, está treinando com o objetivo de competir em pelo menos cinco eventos reconhecidos internacionalmente para se qualificar para o slalom gigante e, possivelmente, o slalom nos Jogos Olímpicos de Sochi.

"As pessoas se surpreendem quando me veem esquiando --uma violinista clássica, oriental, que viveu na cidade durante toda a vida", disse Vanessa-Mae à Reuters em uma entrevista por telefone.

"Mas tem sido meu sonho ser uma esquiadora desde que eu tinha 14 anos. Isso é algo que eu estou determinada a fazer."

A violinista é cidadã britânica, mas também tem um passaporte tailandês. Ela nasceu em Cingapura, sua mãe é chinesa e seu pai é tailandês, mas ela foi criada na Inglaterra, quando sua mãe casou-se novamente com um britânico.

Vanessa-Mae, cujo nome completo é Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson, seria apenas a segunda tailandesa a competir em uma Olimpíada de Inverno se ela se qualificar. Prawat Nagvajara representou a Tailândia em esqui cross-country em 2002 nos Jogos Olímpicos de Salt Lake City e de novo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006.

"Eu queria competir pela Tailândia porque há uma parte de mim que eu nunca celebrei --ser tailandesa", disse Vanessa-Mae. "Meu pai, como a maioria dos tailandeses, nunca esquiou, mas ele está realmente animado comigo fazendo, assim como o comitê olímpico tailandês."

Vanessa-Mae começou a esquiar aos quatro anos de idade, mas a música sempre foi sua prioridade. Ela fez sua estréia profissional internacional aos 10 anos e deixou sua marca no cenário mundial quando rompeu com a tradição e tornou-se conhecida por seu estilo sexy, glamouroso e por mesclar música clássica com pop.

Seu primeiro álbum de estilo pop techno, "The Violin Player", foi lançado em 1995 e chegou ao número 11 na parada de álbuns da Grã-Bretanha e ela não parou de excursionar desde então, embora não tenha lançado um novo álbum desde 2004.