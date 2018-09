Vira-lata ajuda a salvar idoso perdido em canavial em SP

Com hipotermia, Signorini foi internado no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, mas já recebeu alta. "Ele voltou no sábado para casa, mas a Pituca chegou antes. Quando a cadela chegou feliz, tive certeza de que meu marido tinha sido encontrado. A Pituca salvou meu marido", disse Zenaide Fuzzinatti Signorini, de 83 anos.

"Ele foi embora e eu não vi. Ele estava sentado na poltrona da varanda e, quando percebi, desapareceu com a cachorra. Saiu quietinho, ele sempre pedia quando queria sair", explicou a mulher, que não costuma deixar o marido sozinho.

"Fiquei apavorada porque eu estava sozinha em casa, esperei meu filho mais velho chegar. Procuramos por ele a noite inteira", contou. Ainda de acordo com Zenaide, Signorini quase não fala e faz tratamento médico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.