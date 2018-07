Viracopos começa a receber pontes móveis de embarque As primeiras pontes móveis de embarque que serão instaladas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, começaram a chegar nesta segunda-feira, 02. Um comboio de 14 carretas transportam os equipamentos que desembarcaram no porto de Vitória (ES). São 28 equipamentos trazidos da China, que serão instalados no novo terminal de passageiros, que está com 74% das obras concluídas e é considerado estratégico para a Copa de 2014.