Viracopos compra kit para resgate de avião quebrado O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é o primeiro do País a funcionar com um equipamento para resgate de aeronaves quebradas na pista à disposição das companhias aéreas. O recovery kit foi comprado pela concessionária Aeroportos Brasil, após o fechamento de Viracopos por 46 horas, entre os dias 13 e 15 de outubro do ano passado, quando um cargueiro da Centurion Cargo Airlines ficou atravessado na pista, depois de um pouso forçado.