Viracopos inaugura saguão ampliado de check-in

O Módulo Operacional oferece 22 novas posições de atendimento, sanitários e monitores com informações sobre voos. Entre os novos balcões, 11 são adaptados para facilitar o atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com a Infraero, o novo espaço contribuirá para elevar o nível de conforto oferecido aos usuários de Viracopos.

O Módulo Operacional é uma solução de engenharia de construção rápida e segura, e vem sendo utilizado para ampliar a capacidade de terminais de passageiros em todo o mundo. Dos terminais que estão sob a responsabilidade da Infraero o Aeroporto Internacional de Florianópolis foi o pioneiro na instalação do Módulo. Entre os aeroportos relacionados com a Copa, Brasília já conta com um Módulo Operacional e está em fase de implantação do segundo. Em Guarulhos e Cuiabá o Módulo também está sendo instalado.