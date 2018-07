Viracopos vira rota de tráfico mundial

A rota do tráfico via Viracopos se intensificou a partir de 2011, segundo a PF, após o aeroporto colocar em funcionamento, no fim de 2010, a rota Brasil-Portugal. Viracopos tem três saídas semanais para Lisboa, pela TAP.

No ano passado, foram 80 prisões por tráfico (incluídas outras drogas, a maioria cocaína). Já o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, bateu o recorde mundial de apreensões da droga em 2011: 362 prisões com 26 destinos de voos internacionais. Ou seja, Viracopos, que tem um centésimo dos passageiros internacionais de Cumbica (112 mil contra 11 milhões em 2011), teve pouco mais que um quinto das apreensões do maior aeroporto do País.

Para o delegado da PF responsável pela unidade de Viracopos, Hermógenes de Freitas Leitão Neto, houve queda de casos em 2012 por causa do aumento da fiscalização e das apreensões. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.