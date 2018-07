Virada chega ao interior e litoral na próxima semana

Desta vez o interior receberá quinze bandas e artistas internacionais, como o trio indie nova-iorquino Au Revoir Simone, que se apresenta em Indaiatuba e Santa Bárbara d''Oeste. Vocalista da banda The Racounters, o multi-instrumentista Brendan Benson faz show solo nas cidades de Presidente Prudente e Marília. Os músicos ingleses do The Amy Lives prestam tributo à cantora britânica Amy Whinehouse, em Araçatuba e São José do Rio Preto. A França marca presença no evento com o hip hop de Wax Tailor, nas cidades de Americana e Diadema.

Entre as estrelas nacionais, a cantora Gal Costa participa pela primeira vez, com seu show Recanto, nas cidades de São João da Boa Vista e Jundiaí; Agnaldo Timóteo se apresenta em Caraguatatuba; Tom Zé em São José dos Campos, e Gilberto Gil faz show em Santos. Titãs retornam ao evento em Franca e Barretos; Marcelo D2 (São José dos Campos); Emicida (Campinas); Lobão (São Carlos); e Ultraje a Rigor (Piracicaba) são outras apresentações de destaque. O público ouvirá novas vozes da MPB como Luiza Possi (Araçatuba), Tulipa Ruiz (Botucatu), Blubell (Bauru), Marina Dela Riva (Diadema) e Rhaissa Bittar (Registro).

Inspirada na Virada da capital, encerrada neste domingo, 19, a maratona no interior acontece desde 2007. O evento é realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e as prefeituras dos municípios participantes, além do Sesc-SP. Em algumas cidades, há atrações paralelas, como a feira de artesanato e comidas típicas em Araraquara. No ano passado, o público chegou a 1,5 milhão de pessoas.