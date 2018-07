Na programação, a Sessão Trash Comodoro. Com curadoria do diretor Carlos Reinchenbach, falecido há menos de um ano, a atração das 22h era o longa Thriller, A Cruel Picture, de Alejandro Jodorowsky.

Ao lado do Cine Dom José, que exibe a inusitada mostra Pink Porn, do Cine Sesc e do Centro Cultural São Paulo, o Cine Olido foi o QG do cinema na Virada.