Virada Cultural em SP terá mais de 2,8 mil policiais A 7º Edição da Virada Cultural de São Paulo, que acontece entre as 18 horas de hoje e as 18 horas de amanhã, contará com mais de 2.800 policiais civis e militares distribuídos em diversos pontos da cidade para garantir a segurança da população. Em sua última edição, a Virada Cultural reuniu cerca de quatro milhões de pessoas. O patrulhamento começará às 15h30 de hoje e tem previsão de término para a zero hora de segunda-feira.