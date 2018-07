Virada Cultural espera mais de 4 mi de visitantes Mais de 4 milhões de visitantes são esperados no evento que reunirá, a partir das 18 horas de hoje, 24 horas de atrações de música, dança, teatro e instalações audiovisuais. Para superar o público que compareceu no ano passado (cerca de 4 milhões), a Virada Cultural de 2010 oferece mais de mil opções de diversão no fim de semana, todas elas gratuitas. A recomendação da organização da Virada aos desbravadores do Centro da Cidade, onde fica a maioria dos 201 lugares do evento, é vestir roupas e sapatos confortáveis e se hidratar nos intervalos entre as atrações.