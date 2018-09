Virada Cultural leva atrações para 22 cidades paulistas

De acordo com o secretário estadual da Cultura, Andrea Matarazzo, o evento faz parte da política do governo de interiorização e descentralização da cultura pelo Estado, o que inclui também o projeto de levar parte da reserva técnica do acervo da Pinacoteca de São Paulo para cidades interioranas, como é o caso de Botucatu, que receberá em breve algumas telas guardadas no prédio da Estação da Luz, na região central da capital. Outro projeto citado pelo secretário é aproximar o Museu da Imagem e do Som (MIS) à periferia da cidade de São Paulo.

Para a edição deste ano, serão investidos R$ 6 milhões. O anúncio da programação da Virada Cultural Paulista 2011 foi realizado hoje no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Conforme Matarazzo, o Estado é responsável pelas atrações, e os municípios entram com a infraestrutura básica e a organização de apoio. Ele estima que dois milhões de pessoas participem das atrações.

De acordo com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a cidade de Campinas ficou de fora da programação mais uma vez porque "já tem uma atividade cultural intensa, mas vamos incluí-la mais para a frente". "A ideia é aumentar o número de cidades participantes", acrescentou. Neste ano, Bauru foi substituída por Botucatu, localizadas em uma mesma região, para fazer um rodízio. "A virada é um ótimo intercâmbio porque as regiões conhecem novos artistas, e estes também conhecem melhor o interior", disse Alckmin. O governador lembrou que passou a virada do ano passado em Mogi-Guaçu, e que neste ano pretende ir a mais de uma cidade.

Interiorização

De acordo com o prefeito de Mogi-Guaçu, Paulo Eduardo de Barros, mais conhecido como Dr. Paulinho, este é o terceiro ano em que o município vai contar com a Virada Cultural. Até 2009, a cidade não tinha secretaria de cultura, criada após acertar a participação no evento. "Hoje a cidade que eu represento respira cultura na região", disse.

Segundo ele, o evento mudou a vida cultural da cidade. "Comemoramos o aniversário da cidade muito melhor do que comemorávamos", disse, acrescentando que até 2009 fazia 17 anos que Mogi-Guaçu não tinha uma festa de carnaval. "Hoje já existe polêmica na cidade para ver se cultura é igual saúde, segurança, educação, isto é, mostrou que o cidadão também precisa de cultura", avaliou.

O prefeito disse que em 2009 participaram da virada cerca de 35 mil pessoas. No ano seguinte, o número subiu para 42 mil. Ele estima que este ano Mogi-Guaçu deverá receber 50 mil pessoas. A programação local prevê apresentação de Diogo Nogueira, filho do sambista carioca João Nogueira, e Dominguinhos. No ano passado, Lobão passou pela cidade.

Cidades

A Virada Cultural Paulista de 2011 acontecerá nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d''Oeste, Santos, Santo André, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. O Sesc São Paulo, como nas edições anteriores, é parceiro do evento, desenvolvendo uma série de atividades em suas unidades do interior e litoral.

Hoje na divulgação da programação no Palácio dos Bandeirantes, houve a apresentação de uma roda de choro com Luizinho 7 cordas, que interpretou o tema Noites Cariocas, de Jacob do Bandolim, um esquete com o grupo de teatro Parlapatões e também um trecho da peça "As Pagus", encenação em homenagem à escritora e parceira de Oswald de Andrade Patrícia Galvão. A direção é de Christiane Tricerri.