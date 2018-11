Virada Cultural leva mil atrações para interior de SP

A quinta edição do projeto da Secretaria da Cultura do Estado está cheia de atrações internacionais. A atriz e cantora francesa Agnès Jaoui sobe aos palcos de Jundiaí (sábado, meia-noite) e Ribeirão Preto (domingo, 17 horas) com sua banda latina para interpretar músicas em português e espanhol. A banda Pink Martini apresenta um mix de música clássica e jazz em Piracicaba (domingo, 17 horas) e São José do Rio Preto (zero hora). Os fãs de pop rock poderão curtir os shows do Superchunk em Mogi das Cruzes (domingo, zero hora) e Sorocaba (17 horas).

Bandas de rock tradicionais foram escaladas para garantir a audiência: Paralamas do Sucesso em Indaiatuba e Sorocaba; Ultraje a Rigor em Mogi das Cruzes e Indaiatuba; e Titãs em Piracicaba e São José do Rio Preto. O público de Caraguatatuba e São João da Boa Vista recebe Lobão.

O programa inclui grupos badalados como Detonautas (Ribeirão e Santo André); Raimundos (Campinas); Charlie Brown Jr. (Jundiaí e Marília) e CPM 22 (Santos). Participam pela primeira vez da Virada Fafá de Belém, Renato Teixeira, Angra e Jamelão. Jovens talentos como Maria Gadú e Tulipa Ruiz voltam aos palcos ao lado de veteranos como Elba Ramalho e Dominguinhos.

Haverá ainda teatro, dança e cinema. As apresentações são gratuitas. Nos palcos internos, com capacidade de público limitada, é preciso retirar o ingresso com antecedência de pelo menos uma hora. A programação completa está no site da secretaria: www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br.