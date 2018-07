Já em Bauru um dos destaques foi o tributo a Tim Maia, feito por Léo Maia, filho do cantor. Ele fez uma releitura de sucessos do pai durante show no Sesc, o principal palco das atrações.

O rock do Ultraje a Rigor agradou a plateia de Presidente Prudente, que também aplaudiu a cantora Fernanda Abreu no Parque do Povo, um dos cartões postais da cidade.