Virada Cultural no interior paulista supera expectativas Cerca de 390 mil pessoas participaram da 2ª Virada Cultural Paulista nas 19 cidades do interior de São Paulo em que foi organizada, entre as 18 horas de ontem e as 3 horas da madrugada de hoje, de acordo com balanço parcial do evento, feito com base em levantamentos da Polícia Militar nos shows ao ar livre e no controle de ingressos para os eventos fechados. A expectativa dos promotores da Virada é que a marca de 500 mil pessoas tenha sido ultrapassada até as 18 horas de hoje, quando terminou o evento. De acordo com André Sturm, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural da Secretaria Estadual da Cultura, realizadora do evento em parceria com as prefeituras e apoio do SESC (Serviço Social do Comércio), a Virada Cultural Paulista foi um enorme sucesso. Ele ressaltou que as ruas das cidades foram ocupadas pela população para acompanhar grandes atrações artísticas num clima de bastante tranqüilidade.