Virada Cultural nos dias 25 e 26 de maio A Secretaria de Estado da Cultura marcou para o último fim de semana de maio a realização da Virada Cultural Paulista. O evento vai ser realizado entre os dias 25 e 26 em cidades do interior e litoral. O número de municípios que receberão apresentações artísticas ainda não foi definido - no ano passado, foram 27, que reuniram um público de 1,5 milhão de pessoas. Segundo a pasta, a escolha leva em consideração uma série de critérios, como infraestrutura para abrigar participantes de cidades vizinhas, segurança e limpeza pública. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.