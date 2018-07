Virada Cultural Paulista atrai 1,5 milhão em 30 cidades

Apesar do frio, o público compareceu até nos eventos realizados ao ar livre, em parques e praças. O governador Alberto Goldman foi a Jundiaí para a abertura da festa, no início da noite de sábado. O show de Zeca Baleiro foi visto por 18 mil pessoas.

Em Sorocaba, o show dos Titãs começou com atraso de quase duas horas no Parque das Águas, na madrugada de ontem. As 17 mil pessoas que lotavam o local aguardaram com paciência - algumas passaram mal e foram atendidas pelo serviço de emergência. Na cidade, a Virada terminou com o show do Tihuana.

De acordo com a organização, o recorde de público ficou com o grupo Paralamas do Sucesso, que atraiu 40 mil pessoas para seu show em Piracicaba. No centro histórico de Santos, 13 mil pessoas estiveram no show do franco-espanhol Manu Chao. Em Santa Bárbara d''Oeste, 22,5 mil pessoas foram ver Elba Ramalho. Segundo a organização, até o início da noite de hoje não tinham sido registrados incidentes graves.