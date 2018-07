Virada Cultural tem apresentação na Cracolândia O palco Braços Abertos, localizado na esquina da alameda Dino Buenos com Helvétia, no coração da região conhecida como Cracolândia, começou as atividades da Virada Cultural com apresentações de artistas que estão entre os atendidos pelo programa municipal para usuários de crack. O rapper Cauê CS fez uma apresentação empolgante - ele próprio, atendido pelo programa e em processo de redução de uso de drogas.