Virada Cultural tem cinco baleados e ao menos 51 detidos

Texto atualizado às 12h26

SÃO PAULO - Pelo menos cinco pessoas foram baleadas nesta madrugada durante a 10ª edição da Virada Cultural de São Paulo. A informação foi dada pela assessoria da Santa Casa de Miserircórdia, onde ao todo há 59 pessoas internadas vindas do evento. Destas, duas foram esfaqueadas.

Até o momento, a Polícia Militar confirma ao menos 51 detidos por furtos e arrastões - 21 pessoas foram presas na Rua Barão de Tatuí, próxima ao metrô Santa Cecília, e as outras 30 no Largo São Bento.

Um homem foi detido no Centro após ser abordado com uma pistola calibre 38 por dois policiais militares. De acordo com as autoridades, ele foi visto com o revólver na rua São Bento e, ao notar a viatura, tentou fugir. Minutos depois, os policiais encontraram o rapaz na rua da Quitanda e o detiveram. Celulares e objetos diversos foram apreendidos. O caso foi encaminhado ao 1º DP.

Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas sobre a população no Largo São Francisco e dispersam o público. Guardas civis não souberam dizer o motivo do disparo e atribuíram a responsabilidade à PM.

A PM ainda não tem um balanço oficial de arrastões e roubos que estão ocorrendo na Virada Cultural, mas policiais militares que estão na patrulha falavam em quase dez por volta da meia noite. A força tática foi acionada para agir depois de arrastão de na rua 25 de março, próximo ao palco do funk.

Por volta da meia noite, um arrastão levou dinheiro, celulares, tênis e até camiseta de um grupo que estava trabalhando na virada na venda de bebidas. O comerciante Diogo Silva de Sousa, de 31 anos, contam que um grupo de mais de 20 criminosos encontrou ele, o filho Israel, de 12, e o amigo Zenildo Marques, de 17. O caso aconteceu na Ladeira da Constituição.

"Chegaram gritando, agredindo e levaram meu tênis, celular, carteira e as mercadorias", conta ele, que vendia cervejas em dois isopores e acabou sem as bebidas e descalço. Um amigo teve de emprestar uma jaqueta para Marques depois que o grupo levou seu tênis e até sua camiseta. "Me derrubaram no chão e tomaram tudo", diz ele. Israel, o mais novo, ficou sem o agasalho. "Bem no dia do meu aniversário", se queixa ele, que completa 12 anos neste domingo.

Por volta das 23 horas, os policiais militares prenderam pelo menos 13 pessoas na praça do Patriarca por tráfico de drogas durante a Virada. Com o grupo, que inclui menores de idade, a polícia apreendeu 30 pinos de cocaína. O grupo está sendo averiguado na rua São Bento.

(Felipe Resk, Luiz Fernando Toledo e Paulo Saldanã)