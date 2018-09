Virada Cultural terá até pole dance no dia 16

Só de atrações musicais serão 11 palcos ao ar livre e mais o coreto do Parque da Luz, o Pátio do Colégio, cinco pistas de dança com DJs, além das performances na rua. Neste ano, os grandes nomes são Rita Lee (que faz o show de abertura), Marina Lima, Luiz Melodia, a formação original da banda RPM, Paulinho da Viola, Erasmo Carlos, Sepultura ao lado da Orquestra Experimental de repertório, a cantora cubana Yusa e a banda Skatalites.

Na Avenida São João, a banda Beatles 4 Ever vai fazer uma maratona em homenagem ao quarteto inglês: tocar todas as músicas de todos os discos dos Beatles na sequência, trocando o figurino para combinar com cada fase da banda. No cruzamento das Avenidas Ipiranga e Rio Branco, o ônibus da dança (que já foi destaque ano passado) pretende bater o recorde de casais bailando ao mesmo tempo: querem pelo menos 2 mil pares.

Três cinemas do centro terão exibições durante as 24h de evento. O Windsor, na Ipiranga, fará homenagem ao cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

Como já é praxe no evento, o metrô vai funcionar 24 horas. Os Museus do Futebol e da Língua Portuguesa vão estender o horário no sábado para 22h e meia-noite, respectivamente. A Prefeitura destacou 500 pessoas da Guarda Civil Metropolitana, 700 seguranças privados, 200 brigadistas e, em parceria com o Estado, 2 mil PMs para fazer a segurança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.