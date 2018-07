Virada Cultural terá homenagem a Elis Regina Um palco dedicado à cantora Elis Regina, cuja morte completou 30 anos neste ano, é um dos principais destaques da programação da Virada Cultural 2012 de São Paulo, que acontece nos dias 5 e 6 de maio no centro da capital. Jair Rodrigues vai cantar no palco montado no Boulevard São João em homenagem à intérprete morta em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos.