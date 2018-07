Virada Cultural terá tempo aberto e sem chuvas em SP

O tempo no primeiro dia do evento deve ter poucas nuvens e temperaturas altas: a máxima pode chegar aos 30ºC. A condição do tempo não deve mudar muito no domingo. O dia começa com temperatura em torno dos 19ºC, com máximas à tarde que podem chegar aos 29ºC. Durante a noite, o calor diminui, e o fim do evento deve registrar temperaturas por volta das 20ºC.

Segundo o CGE, a variação de temperatura é típica dos meses de outono e inverno. "As temperaturas costumam ser mais baixas na madrugada e no início da manhã. Já durante à tarde são mais elevadas", explicou Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE. "Por isso é importante que as pessoas que vão curtir a Virada Cultural levem uma roupa mais leve para o período da tarde e um agasalho para a madrugada e manhã", completou.