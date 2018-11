Virada Cultural testa presença de turistas em SP

De acordo com a SPTuris, a Virada Cultural foi o evento paulistano que mais atraiu público em 2008. Foram 3,5 milhões de pessoas - em segundo lugar ficou a Parada Gay, com 3 milhões, seguida pelo réveillon na Paulista, com 2,4 milhões. A expectativa é de que a quantidade se repita neste ano. E que a Virada atraia 330 mil turistas à cidade, assumindo o segundo posto neste quesito, logo atrás da Parada Gay - que traz 400 mil pessoas de fora.

Gnaspini espera que o comércio da região central - principalmente bares, lanchonetes e restaurantes - também participe da Virada, permanecendo de portas abertas. ?Na primeira edição (em 2005) ninguém abriu, mas a cada ano as adesões aumentam?, conta. ?Neste ano, enviei mil ofícios, assinados um a um, pedindo para que eles (os comerciantes) integrem o evento. A Virada Cultural quer estimular a vida ininterrupta, essa vocação 24 horas que São Paulo tem.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.