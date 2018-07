Virada Esportiva atrai atleta de fim de semana e até campeões

Praticantes de esportes radicais, atletas de fim de semana, crianças e até medalhista pan-americano se misturavam ontem no centro da cidade, no primeiro dia da 3ª Virada Esportiva de São Paulo. O evento, que conta com cerca de 2 mil atividades, começou às 10h de ontem e tem previsão de término para as 20h de hoje. Cerca de 3 milhões de pessoas são esperadas.

Principal ponto do evento, o centro de São Paulo contou com diferentes atividades no Vale do Anhangabaú, Praça do Patriarca, Nova Luz, Largo do Arouche e Elevado Costa e Silva. Medalhista de ouro no último Pan, no Rio, o lutador de tae kwon do Diogo Silva chamava o público para participar de uma aula. "Queremos trazer esportes de academias e clubes para o povo vivenciar", diz o atleta.

Outros esportistas, como Maguila, Magic Paula e Cafu, também participaram de desafios de bike, tênis de mesa e tênis. A técnica em Segurança do Trabalho Cristina Lima, de 49 anos, estava animada em praticar pela primeira vez um esporte radical, o arvorismo. "Se não fosse a fila, iria de novo." Já o representante de vendas José Augusto Lopes, de 26 anos, reclamou da pista de snowboard, anunciada como a sensação do evento. "Com tanta ladeira no centro, por que fizeram uma pista tão pequena?"

Para quem quiser participar hoje da Virada Esportiva, opções estão sendo oferecidas em todas as regiões da capital. Na Represa do Guarapiranga, na zona sul, é possível praticar jet ski, rafting, windsurfe, kitesurfe, remo e vela até 18h. Na região da Luz, há um circuito de kart.

Apesar de a previsão do tempo não ser muito otimista para o dia de hoje, a chuva não será desculpa para ficar de fora da virada. Há alternativas cobertas nas unidades do Sesc e ACMs, ou ainda na Praça do Patriarca, que oferece esportes boêmios (truco, xadrez, dominó, dardo, botão e sinuca). Toda a programação, com os endereços e horários, pode ser conferida no site www.prefeitura.sp.gov.br e no portal www.estadao.com.br.